MALORE MENTRE VA IN BICI, 64ENNE MUORE AD ELICE

ELICE. Un 64enne di Montesilvano (Pescara) è morto ieri in seguito ad un malore che lo ha colpito mentre andava in bicicletta, ad Elice. L'uomo, in compagnia di un amico, stava percorrendo la strada Lungofino, quando all'improvviso si è sentito male e si è accasciato a terra. Lanciato l'allarme, sul posto è intervenuto il personale del 118, ma per il 64enne non c'è stato nulla da fare: è arrivato in ospedale morto. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano.