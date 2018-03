CASTELLALTO, NUOVA AZIENDA NELL’AREA DELL’EX AUTOPORTO

CASTELLALTO. Una nuova azienda arriva nell’area dell'ex autoporto di Villa Zaccheo.

Sono già partiti i lavori per la costruzione di un nuovo opificio della Tauro Autotrasporti.

Così il piano degli insediamenti produttivi nell’ex autoporto di Villa Zaccheo, dopo anni di stasi, è pronto a spiccare il volo con la costruzione di un nuovo opificio, da adibire a magazzino e deposito, per la Tauro Autotrasporti srl. La società, che rappresenta una delle più importanti ditte di trasporti su gomma presente sul territorio abruzzese, opera nel settore da oltre un trentennio e ha sede legale a Colleranesco. Con l’intervento, che interesserà un’area complessiva di 14.154 metri quadrati, verrà costruito un edificio che disporrà di una superficie coperta equivalente a 3500 metri quadrati, attraverso un importante investimento economico.

«Da circa 5 anni abbiamo creato una nuova sede operativa a Castellalto, prendendo in locazione un opificio industriale con la relativa corte annessa. Ci occupiamo di trasporto su gomma», hanno spiegato i due soci proprietari dell’azienda, Domenico Tauro e Attilio Tauro.

L'opificio, che sorgerà in un punto strategico perché permette di distribuire in tempi ottimali la merce in tutto il centro e sud Italia, sarà composto da un unico blocco, con una parte distribuita su due livelli per ospitare i servizi e gli uffici.