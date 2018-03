A PESCARA IL FRUTTIVENDOLO DIVENTA BISTROT

PESCARA. Parte a Pescara sabato 9 luglio il progetto pilota che sta già iniziando ad approdare in altre città italiane ed europee: in Via Regina Margherita n. 20 (angolo Piazza Salotto) apre “L’Ortolaio”: il nuovo spazio benessere che ospita la più ampia offerta di frutta e verdura di qualità controllata e prezzi contenuti.

Prodotti da acquistare e gustare freschi o trasformati in smoothies energetici, estratti di frutta e centrifugati di verdura, macedonia, insalate, piatti freschi, veloci e leggeri: l’alternativa sana allo stile di vita urbano. Negozio di frutta e verdura, ma anche moderno bistrot, in cui tutti i prodotti esposti possono essere degustati dalla colazione all’aperitivo cenato, nello spazio riservato con servizio take – away e delivery dei prodotti cotti, freschi ed anche surgelati. Il negozio è stato disegno dell’emergente architetto Paolo Martellucci che lo ha ideato pensando ad una architettura bio – sostenibile: sono migliaia le piante e i rampicanti che formano l’unico vero giardino verticale della città.

L’Ortolaio nasce da un format ideato su misura per la Ortofresh Srl, società leader nel settore ortofrutticolo, da un progetto della locale società di consulenza AS Partners Srl. L’amministratore delegato della Ortofresh Srl, Vito Pace, e i due consulenti Enzo Puzone e Stefano Vairo hanno scelto Pescara come città pilota di un progetto che arriverà presto anche in altre città.