ANZIANO AGRICOLTORE MUORE NEI CAMPI FORSE PER IL CALDO

PENNE. Un agricoltore di 78 anni G. S. è deceduto tarda mattinata di ieri a causa di un probabile malore mentre stava lavorando in un terreno in contrada S.Vittoria di Penne (Pescara). A dare l'allarme è stato il figlio che ha allertato i soccorsi, ma quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della locale Compagnia, per l'anziano non c'era purtroppo più nulla da fare. Sul corpo dell'uomo nessun segno di violenza. Fra le cause del decesso forse il caldo.