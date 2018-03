RAPINA IN UN BAR A FRANCAVILLA

FRANCAVILLA. Una rapina a mano armata è stata messa a segno la notte scorsa a Francavilla al mare: era circa l'una quando tre persone con il volto coperto ed armate di pistola sono entrate in un locale, il bar Montecarlo. E minacciando la commessa con l'arma si sono fatti consegnare l'incasso pari a 300 euro. I tre, al momento di fuggire, per intimidire i clienti hanno esploso alcuni colpi quindi si sono allontanati a bordo di un'auto di piccola cilindrata. L'auto, ritrovata abbandonata in località Castelvecchio, è stata data alle fiamme. Nel luogo in cui sono stati esplosi i colpi invece i militari hanno rinvenuti alcuni bossoli di un'arma a salve. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Chieti.