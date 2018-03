PESCARA. ANCORA UN INCENDIO A SAN SILVESTRO

PESCARA. Terzo incendio, nel giro di quattro giorni, nella zona di San Silvestro, a Pescara, al confine con Francavilla al Mare (Chieti): le fiamme, che come negli altri casi stanno interessando la zona di strada Fonte Locca, sono sotto controllo, anche se l'area è piuttosto impervia. Al lavoro una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Pescara con due mezzi. Il primo incendio, quello più vasto, si era sviluppato sabato, a poche centinaia di metri da alcune abitazioni e dalle antenne della Rai. Per domare il rogo, oltre alle attività via terra dei Vigili del Fuoco di Pescara e di Chieti, si era alzato in volo anche l'elicottero. Poi domenica mattina un altro incendio, non lontano dalla zona del primo.