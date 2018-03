MALORE IN PISCINA, TURISTA MUORE IN HOTEL

MONTESILVANO. Un 68enne di Sesto San Giovanni (Milano) è morto nel tardo pomeriggio in seguito ad un malore avvertito mentre faceva il bagno nella piscina di uno dei 'grandi alberghi' di Montesilvano. Secondo le prime informazioni, l'uomo, un turista in vacanza in Abruzzo, è stato colpito da un malore fulminante, forse un infarto, mentre era in acqua ed è andato a fondo. E' stato immediatamente recuperato e soccorso dal bagnino e dal personale della struttura; poi l'intervento dei sanitari del 118, arrivati con l'ambulanza medicalizzata, ma per lui non c'è stato niente da fare. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano.