ENI INCONTRA IN ABRUZZO LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

CRONACA. PESCARA. È iniziato oggi a Pescara il lungo tour che vedrà impegnata Eni in una serie di incontri con i rappresentanti territoriali delle Associazioni dei Consumatori. Saranno quattordici le regioni visitate, con l’obiettivo di comunicare e dialogare nell’ambito di un rapporto «sempre più costruttivo» finalizzato ad accrescere ulteriormente il livello dei servizi erogati e rispondere sempre al meglio alle esigenze dei clienti.

L’incontro di Pescara si è focalizzato su diversi temi di interesse delle parti nell’ambito dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas, come la lettura della nuova bolletta 2.0 e la descrizione delle voci che la compongono, la gestione delle attività per il recupero del credito e le attività messe in campo dalla Società per indirizzare e controllare i propri partner commerciali impegnati in attività di vendita sul territorio.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata a “Filogiallo”, il nuovo canale telefonico dedicato attraverso il quale, con una semplice telefonata, gli operatori delle Associazioni dei Consumatori possono trovare tutte le risposte alle loro domande.

