UNIVERSITA’ L’AQUILA: STUDENTE PREMIATO PER PROGETTO DI RADIOFREQUENZA

L’AQUILA. Nell’ambito di una competizione internazionale riservata agli studenti di ingegneria e sponsorizzata dall’MMT-S, il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia (DIIIE) dell’Università degli Studi dell’Aquila ha ricevuto un importante riconoscimento con la premiazione dello studente Alfiero Leoni, del corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettronica, per il lavoro di tesi svolto sotto la supervisione dei docenti del corso di laurea di elettronica e del prezioso supporto dei tecnici del Laboratorio di Elettronica di Roio.

L’MTT-S (Microwave Theory and Technique Society) è una tra le più importanti associazioni Internazionali – facente capo all’IEEE – per l’ambito radiofrequenza ed elettronica delle microonde, composta da più di 13000 ingegneri elettronici che da tutto il mondo condividono e promuovono ricerca e innovazione di alto livello.

In particolare l’attività di ricerca dell’Ing. Leoni ha riguardato la progettazione e lo sviluppo di una piattaforma hardware/software per la calibrazione automatizzata e test di filtri attivi a radiofrequenza accordabili che può essere potenzialmente applicata a numerosi tipi di dispositivo o sistemi accordabili a radiofrequenza. Il sistema realizzato trova grande interesse a livello commerciale, per l’ingegnerizzazione di dispositivi a microonde che necessitano una calibrazione post-production e permette, in sintesi, la ricerca automatica della configurazione ottima di setup del dispositivo in esame, sulla base dei goals definiti dall’utente, raggiungendo prestazioni elevate in termini di tempi di convergenza contenuti e bassi valori dell’errore sulla soluzione raggiunta.

Oltre al premio in denaro l’Ing. Leoni ha ricevuto un rimborso spese completo di viaggio e alloggio per partecipare alla conferenza internazionale IMS (International Microwave Symposium) 2016, tenutasi a San Francisco dal 22 al 27 maggio, durante la quale gli è stata consegnata la certificazione ufficiale del premio ottenuto.