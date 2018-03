POLISERVICE, UTILE ESERCIZIO 2015 PARI A 428MILA EURO

BELLANTE. La Poliservice - al lordo delle imposte pari a 705 mila euro - ha registrato un risultato netto di 428mila euro. Un traguardo economico importante per la società multiservizi partecipata dai Comuni della Val Vibrata, dall’Unione di Comuni, dai Comuni di Bellante e Crognaleto, da Cosev e Abruzzo Servizi. Il netto di bilancio andrà ad incrementare il patrimonio aziendale. Un risultato possibile grazie all’attenzione mostrata dalla governance verso la riduzione dei costi in diversi settori (trasporti, carburanti, assicurazione mezzi per citare alcune componenti di spesa). L’assemblea ha approvato il documento contabile all’unanimità.