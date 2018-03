TRASPORTO PUBBLICO SCIOPERO REGIONALE DI 24 ORE

ABRUZZO. L’UGL autoferrotranvieri d’Abruzzo ha proclamato uno sciopero regionale di 24 ore dei servizi di TUA per mercoledì 6 luglio 2016. L’astensione dal lavoro riguarderà l’intera giornata con esclusione delle fasce orarie comprese tra le 5,30 e le 8,30 e le 13.00 e le 16,00 durante le quali i servizi saranno erogati con regolarità.

In considerazione dell’organizzazione dello sciopero, le corse in programma subito dopo le fasce orarie menzionate potrebbero non essere effettuate.