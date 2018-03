RIFIUTI: COMMISSARIAMENTO PER DUE CONSORZI

ABRUZZO. Il Sottosegretario alla Presidenza con delega all'Ambiente, Mario Mazzocca, ha presentato all'attenzione della giunta regionale un provvedimento che stabilisce il commissariamento del Consorzio Comprensoriale del chietino per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani e del Consorzio Piomba Fino. Tale atto, che sarà esaminato in una delle prossime sedute della Giunta, si rende necessario per imprimere una forte accelerazione al processo di costituzione dell'AGIR, l'Agenzia regionale che, secondo la legge, dovrà gestire l'intero ciclo dei rifiuti, superando il sistema dei Consorzi.