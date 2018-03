CONSORZI DI BONIFICA: MARTEDÌ SCIOPERO DEI LAVORATI E PRESIDIO ALLA REGIONE

LA PROTESTA. ABRUZZO. Sciopero dei lavoratori dei Consorzi di bonifica e presidio davanti alla sede della Regione. Fai-Cisl, Flai- Cgil e Filbi -Uil regionali hanno proclamato, per la giornata di domani 5 luglio, uno sciopero di otto ore con presidio di circa cento dipendenti dei Consorzi davanti alla sede della Regione, a Pescara.

Le motivazioni della protesta sono contenute in una lettera inviata, nei giorni scorsi, al presidente della Regione, Luciano D'Alfonso. «Dopo diciotto mesi di negoziati infruttuosi», afferma Feliciantonio Maurizi, segretario regionale Fai-Cisl, «si è bruscamente interrotto il tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale per i Consorzi di bonifica: stop che ha costretto le organizzazioni sindacali a proclamare un pacchetto di scioperi prima a livello interregionale e, successivamente, nel caso perdurasse l'atteggiamento di totale chiusura dello Snebi (il sindacato che rappresenta i consorzi) a livello nazionale». La prima giornata di mobilitazione è prevista per domani, quando i lavoratori del settore incroceranno le braccia per otto ore ed effettueranno, dalle 10 alle 12,30, un presidio sindacale, di circa cento persone, davanti alla Presidenza della Regione, a Pescara. I sindacati hanno chiesto un incontro al presidente della Regione, D'Alfonso «per illustrare le motivazioni dell'interruzione dei negoziati e i disagi che i dipendenti dei Consorzi stanno vivendo a causa del mancato rinnovo del contratto» e chiedere «un intervento nei confronti dello Snebi, atto a rimuovere l'incomprensibile atteggiamento posto in essere sul tavolo contrattuale».