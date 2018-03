ANCORA FIAMME A SAN SILVESTRO

PESCARA. Vigili del fuoco ancora impegnati nella parte Sud di Pescara, nella zona di S. Silvestro, lungo Strada della Rai dove è divampato un incendio di sterpaglie. Gli uomini del Comando di via Pindaro hanno raggiunto il punto interessato dal rogo con mezzi muniti di modulare e autobotte. Ieri, non lontano dalla zona interessata oggi dall'incendio, un rogo di dimensioni più vaste - collina di S. Silvestro nella parte Sud del comune di Pescara al confine con il territorio comunale di Francavilla al Mare (Chieti) - aveva impegnato i Vvf per diverse ore anche con l'ausilio di un elicottero considerando che le fiamme si stavano avvicinando ad alcune case. Il grosso lavoro dei vigili del fuoco del Comando di viale Pindaro aveva evitato che le fiamme potessero lambire alcune abitazioni vicine.