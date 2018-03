INVESTIMENTO SULLA RIVIERA: 14ENNE IN OSPEDALE

PESCARA. Una 14enne di Pescara è finita in ospedale per le lesioni riportate in seguito a un incidente stradale tra un'auto e una bici, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sul lungomare del capoluogo adriatico, in zona centro.

Secondo le prime informazioni, la ragazza stava attraversando la strada, direzione mare-monti, sulle strisce pedonali, ma in sella alla bicicletta, quando è stata travolta da un'automobile che percorreva la riviera verso Nord. Nell'impatto la giovane avrebbe sfondato il parabrezza del veicolo.

Subito soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale; sottoposta a tutti gli accertamenti, non avrebbe riportato traumi significativi. Dei rilievi si è occupata la Polizia municipale di Pescara.