PESCARA. Ancora una rapina a Pescara: in azione, nel pomeriggio, nel supermercato Eurospin di via Aldo Moro, un uomo esile e di bassa statura che, con il volto travisato, si è fatto consegnare i soldi dalla cassiera, minacciandola probabilmente con un cacciavite. L'uomo si è poi allontanato a piedi. Il bottino è in corso di quantificazione. Indagini e ricerche della Polizia.