A SILVI L’INTERNATIONAL BEACH SOCCER 6 NAZIONI

SILVI. Con una sfilata rappresentativa di tutte le nazionali partecipanti e delle associazioni di Silvi si apre oggi, alle ore 20, in piazza dei Pini, la seconda edizione del “6 nazioni Città di Silvi”, manifestazione internazionale di Beach-soccer che sarà possibile seguire in diretta tutte le sere, fino al 3 luglio, su Rete 8. Nella nuova Beach Arena si affronteranno le seguenti rappresentative: Italia, Portogallo, Brasile, Bielorussia, Germania e Francia.

Quest’anno la manifestazione si rafforza ed offre un corollario di tutto rispetto, oltre ai numerosi campioni di calcio che hanno confermato la propria presenza con la maglia dell’Italia: la presenza degli artisti di “Amici”, stand enogastronomici in piazza, divertimenti per bambini, la giostra cavalleresca di Sulmona ed anche un’area ludoteca per i più piccoli.

«La vera novità – sottolinea Alessandro Cichella, il Consigliere allo sport - è costituita dal fatto che lo svolgimento del torneo, che già prevede la copertura televisiva nazionale grazie alle telecamere di Sky - Fox Sport, sarà accompagnato ed esaltato nella sua spettacolarità dalla contestuale presenza del Village Tour di Rete 8, ovvero del noto spettacolo itinerante in diretta televisiva che l’emittente regionale propone ogni anno nelle più belle località abruzzesi».

Location del top event sarà l’Arena del Mare, collocata sul tratto di litorale antistante Piazza dei Pini e inizierà domani concludendosi il 3 luglio.