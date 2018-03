SI ROMPE CONDOTTA COSTA TERAMANA SENZ’ACQUA

GIULIANOVA. Si rompe una condotta sull'adduttrice principale del Ruzzo che serve la costa teramana e tutti i comuni, da Giulianova a Martinsicuro, rischiano di restare senza acqua fino a domani mattina.

A comunicarlo lo stesso acquedotto che, in una nota, spiega come oggi pomeriggio, durante l'esecuzione di alcuni lavori sull'adduttrice principale "Litoranea", si sia verificato l'improvviso cedimento di un punto della condotta nel comune di Giulianova.

«La riparazione è già in corso - comunica il Ruzzo - ma la conseguente sospensione del servizio idrico potrebbe comportare interruzioni nell'erogazione dell'acqua, entro le prossime 24 ore, nei comuni di Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro. Il comune di Tortoreto, a causa della limitata autonomia dei serbatoi, potrebbe subire i disagi maggiori».

Le operazioni di ripristino dovrebbero terminare già questa sera ma, per tornare alla normalità in tutte le zone indicate, si dovrà attendere domani.