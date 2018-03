SI SCHIANTA CONTRO TRATTORE, GRAVE MOTOCICLISTA

AVEZZANO. Un uomo di 47 anni di Celano (L'Aquila) è ricoverato in gravi condizioni per le ferite riportate dopo essersi schiantato con la sua moto contro un trattore. L'incidente stradale è avvenuto a San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), sulla cosiddetta Circonfucense. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Luco dei Marsi (L'Aquila), che stanno svolgendo accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente, e un equipaggio del 118 che ha trasportato l'uomo in elisoccorso in ospedale dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata.