PESCARA. RACCOLTA PORTA A PORTA SI PARTE ANCHE IN VIA RAIALE

PESCARA. Partirà dal prossimo 1° luglio la raccolta differenziata porta a porta nella zona di Via Raiale – Via Salara Vecchia. Queste le strade che saranno raggiunte dal nuovo servizio: via Raiale, via Barricello, via Bracciara, via Fiora (esclusi civici n° 63 e n° 72), via G. Spadolini, via Raiale Vecchia, via Fosso Cavone, via Salara Vecchia (numeri dispari dal civico 77 in poi, numeri pari dal civico 88 in poi), via Cervaro, via Po, via Tiburtina Valeria (limitatamente a due sole utenze non domestiche.

Complessivamente saranno raggiunte circa 440 famiglie e 100 utenze non domestiche.



All’avvio del servizio saranno rimossi tutti i cassonetti stradali (sono circa 60) e i rifiuti dovranno essere conferiti utilizzando i contenitori forniti gratuitamente da Attiva, secondo il calendario e le modalità riportate nell’opuscolo realizzato in collaborazione con alcuni allievi del Liceo Artistico Misticoni che è stato distribuito insieme ai contenitori.