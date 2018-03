REGIONE. 500 MILA EURO PER IL CONSORZIO DI BONIFICA SUD DI VASTO

VASTO. Importante risultato ottenuto dalla mobilitazione portata avanti da parte della Cia, Copagri e Confagricoltura (sigle aderenti al coordinamento Agrinsieme) sulla questione degli aumenti dei canoni consortili del Consorzio di Bonifica Sud.

Nel corso di una riunione tenutasi oggi, 29 giugno 2016, a Pescara il Governo regionale, nelle persone degli assessori al Bilancio e alle Politiche agricole, Silvio Paolucci e Dino Pepe, ha assunto l’impegno per la concessione di un contributo straordinario di 500.000 euro a favore del Consorzio. Con questa cifra sarà possibile una riduzione del pesantissimo aumento del 57% dei canoni consortili del 2016.

«Si tratta di un primo risultato, soddisfacente ma non pienamente risolutivo, – ha detto il presidente Cia Chieti Pescara, Nicola Antonio Sichetti, presente insieme al presidente regionale Mauro Di Zio - ottenuto grazie alle mobilitazioni del recente passato, compreso l’ultimo sit in del 23 giugno scorso davanti alla sede del Consorzio di bonifica di Vasto, sit in sospeso solo a seguito della convocazione dell’incontro odierno. Ora si tratterà di far coincidere una sana gestione con una efficiente erogazione di servizi in grado di non far gravare i costi solo sulle imprese agricole».

Alla riunione, oltre ai due assessori regionali erano presenti le quattro organizzazioni professionali agricole e il commissario del Consorzio. Tutte le parti hanno ribadito la volontà di collaborare per una rilancio delle attività dell’ente consortile, considerato strumento indispensabile per le attività agricole.

Le nuove attività dell’ente dovranno assicurare, in tempi medio-lunghi, la piena sostenibilità nella gestione delle attività consortili e quindi il ritorno in tempi ragionevolmente brevi ai canoni antecedenti l’aumento del corrente anno.