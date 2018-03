CROCE ROSSA: RIPARTE “ESTATE PIU’ SICURA”

ABRUZZO. Riparte il progetto "Estate più Sicura" grazie al Comitato di Pescara della Croce Rossa Italiana che torna a mettere in campo il servizio di primo soccorso in bicicletta durante tutti i weekend di luglio e agosto lungo l'intera riviera pescarese.

Da segnalare quest'anno la fattiva collaborazione con il Comitato CRI di Spoltore, il Consorzio dei balneatori Ciba, e con SegWay Italia alla sua prima esperienza ufficiale con Croce Rossa Italiana, con la consueta ed imprescindibile sinergia con il Comune di Pescara e il Suem 118.

"Estate più Sicura" è un progetto interamente finanziato dalla Croce Rossa Italiana che ha inteso investire sulla sicurezza dei cittadini e viene realizzato grazie all'impegno dei volontari CRI di Pescara e Spoltore. Lo scopo è di offrire un significativo servizio di prossimità che di certo contribuirà a razionalizzare le risorse sul territorio e soprattutto decongestionare il Pronto Soccorso cittadino intervenendo tempestivamente per piccoli traumi e per quelle patologie legate al caldo ed alla stagione estiva; il servizio, inoltre, sará fondamentale è determinante per salvare la vita nei casi di arresto cardiaco. Infatti durante i weekend 2 coppie di soccorritori qualificati pattuglieranno in bici la riviera nord e sud, dotati di zaino sanitario e defibrillatore automatico, in costante contatto con la Centrale 118.