PARI OPPORTUNITÀ:PECORALE E GENCO NOMINATI

ABRUZZO. La Giunta regionale, nella odierna seduta, ha designato la Consigliera di Parità regionale effettiva. Si tratta Alessandra Genco, 49 anni di Pescara, funzionaria di Equitalia e componente, dal 2007 ad oggi, della segreteria regionale della CGIL Abruzzo.

E' stata designata, invece, come Consigliera di Parità regionale supplente Monia Pecorale, 44 anni di Teramo, dirigente sindacale della Funzione pubblica CGIL di Teramo. Le nomine arriveranno, in tempi brevi, a seguito di decreto da parte del Ministero del Lavoro. "Sono estremamente soddisfatta di queste designazioni - ha dichiarato l'assessore con delega alle Pari Opportunità, Marinella Sclocco - dal momento che si tratta, in entrambi i casi, di persone molto sensibili e preparate che hanno dedicato la loro vita professionale alla tutela di diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Sono certa - ha concluso -, che entrambe saranno all'altezza del compito che è stato assegnato loro riuscendo a fornire risposte rapide ed efficaci rispetto al bisogno avvertito da tutti i lavoratori, donne in primis, di contrastare le discriminazioni nei luoghi di lavoro".