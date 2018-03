LANCIANO, 3 DONNE IN GIUNTA PER IL PUPILLO BIS

POLITICA. LANCIANO. Ci sono tre donne nella nuova Giunta comunale annunciata ufficialmente ieri sera dal sindaco Mario Pupillo durante la festa per elezioni vinte dal centrosinistra, svoltasi in piazza Plebiscito. Il nuovo esecutivo è composto da Pino Valente (Progetto Lanciano), Davide Caporale (Lanciano Vale), Dora Bendotti (Lanciano in Comune) e Pasquale Sasso (Pd) - tutti assessori uscenti della prima amministrazione Pupillo; quindi i volti nuovi Francesca Caporale (Insieme a sinistra), Marusca Miscia (Pd) e Giacinto Verna (Progetto Lanciano). Le deleghe saranno rese note giovedì 30 giugno, alle ore 10, in Municipio.