RISERVE: GIUNTA DELIBERA FONDI PER ATTIVITA' ORDINARIA

ABRUZZO. E' stata approvata dalla Giunta regionale una delibera su proposta dell'assessore ai Parchi e Riserve Donato Di Matteo, riguardante la somma di 1.950.000 euro da stanziare per le riserve naturali regionali. Ai Comuni che gestiscono le riserve naturali istituite con la legge regionale sono stati affidati 1.600.000 euro condivisi con gli Enti gestori delle aree protette. La somma di 200.000 euro andrà a favore della realizzazione degli studi e lavori scientifici e delle attività divulgative riguardanti la biodiversità abruzzese e la sostenibilità ecologica, oltre alla valorizzazione e promozione turistica sui temi ambientali che abbiano in ogni caso le finalità previste dalla Legge regionale 38/96. La cifra di 10.870 sarà invece destinata alle attività di assistenza tecnica in materia di parchi e riserve naturali anche tramite la formazione del personale assegnato. Per l'istituzione delle nuove Riserve naturali sono stati stanziati 130.000 euro. Infine 9.130 andranno al rinnovo delle quota associativa 2016 alla Federparchi.