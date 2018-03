GLI RUBANO 55 PECORE DALLA STALLA

PENNE. Furto di ovini, ieri, nel territorio di Penne (Pescara). Un coltivatore diretto si e' visto portare via 55 ovini, che teneva nella stalla, in contrada Trofigno.

Quando se n'e' accorto era troppo tardi e, presentando la denuncia ai carabinieri di Penne, non e' stato in grado di fornire un orario preciso sulla "visita" dei ladri che pare non abbiano avuto particolare difficolta' ad entrare nella struttura. Il valore degli ovini, da cui si ricavano i famosi arrosticini abruzzesi, e' di 8.000 euro (non assicurato).

Pur vivendo a poca distanza dalla stalla l'uomo non si e' accorto di niente e oggi non ha potuto far altro che rivolgersi ai militari dell'Arma, agli ordini del capitano Alessandro Albano.