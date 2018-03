ACCUSA MALORE E ANNEGA 76ENNE SU COSTA TERAMANA

CRONACA. ALBA ADRIATICA. E' un turista laziale di Vicovaro Mandela (Roma), Marcello Roberti, 76 anni, il primo bagnante che annega nel tratto di mare teramano in questa nuova stagione estiva. La tragedia questa mattina, poco dopo le 11, nello specchio di mare antistante l'Hotel Principe, a Villa Fiore. L'uomo deve aver accusato un malore mentre si trovava in acqua ed inutili sono stati i soccorsi portati dal personale di servizio degli chalet vicini e dal 118. Roberti era in vacanza con la famiglia ad Alba Adriatica.