TOTEM IANNONE: MULTA ALL’EX SINDACO DI VASTO

VASTO. A meno di 24 ore dal passaggio delle consegne al Comune della Città del Vasto arrivano le prime grane amministrative per Luciano Lapenna: stamane l'ex sindaco si è visto notificare dal Comando della Polizia municipale una comunicazione di rimozione immediata di un totem da piazza Verdi, con tanto di gigantografia a tre facciate, sulla quale campeggia la foto di Andrea Iannone collocato da alcuni mesi dai fan del pilota vastese di Motogp. All'ex primo cittadino, che dovrà pagare anche 422 euro di multa per il verbale che risale allo scorso 29 marzo, viene contestata "la mancata autorizzazione comunale e il mancato provvedimento di indirizzo della giunta municipale per aver collocato un pannello di propaganda e illuminato con faretti con la scritta 'Andrea Iannone, con te nel mondo' con il simbolo del Comune di Vasto" per violazione del Codice della strada.