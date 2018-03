ISERNIA. DOPO LAVORI RIAPRE GALLERIA BELMONTE

ISERNIA. Sarà riaperta sabato prossimo 25 giugno, alle 11, la galleria "Fonte Vallone" a Belmonte del Sannio (Isernia). La ditta incaricata dalla Provincia ha terminato i lavori principali urgenti di messa in sicurezza ripristinando le condizioni del transito delle auto in sicurezza. Lo annuncia il presidente Lorenzo Coia. "Abbiamo fortemente voluto - sottolinea il consigliere delegato alle infrastrutture Mike Matticoli - che questa strada strategica per le attività economiche del territorio alto molisano e per i comuni del vicino Abruzzo venisse riaperta entro la fine del mese di giugno. Ci speravo ed ero convinto che la ditta incaricata terminasse i lavori entro i termini. Siamo molto soddisfatti della riapertura al transito della galleria, ma ancora più soddisfatti perché si è tenuto fede agli impegni presi e devo ringraziare oltre la ditta incaricata anche il Servizio viabilità e trasporti del nostro Ente per l'impegno profuso". La chiusura della galleria negli ultimi mesi aveva creato non pochi disagi soprattutto ai pendolari della zona che ogni giorno si spostano tra Abruzzo e Molise.