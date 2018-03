AUMENTO CANONI BONIFICA SUD: PROTESTA

VASTO. Il Consorzio di Bonifica Sud non risponde alla richiesta di chiarimento sull'aumento dei canoni consortili e la Cia, la Confagricoltura e la Copagri della Provincia di Chieti decidono di attivare un sit-in di protesta per giovedì 23 e venerdì 24 giugno prossimi, con l'occupazione simbolica della sede dell'ente. Le organizzazioni di categoria lamentano come, nonostante gli impegni che avrebbe dovuto assolvere l'ente regionale per quanto concordato nel corso di incontri precedenti, "nel Bilancio di previsione per l'anno 2016 del Consorzio di Bonifica sud non vi sia contenuto alcun riscontro contabile". In particolare "non si è fornita alcuna indicazione risolutiva alla richiesta tuttora attuale di rivedere l'aumento dei canoni consortili per il corrente anno, deciso in maniera unilaterale senza alcun accordo con le Organizzazioni professionali agricole". Cia, la Confagricoltura della e la Copagri della Provincia di Chieti rubadendo che gli aumenti dei canoni non sono sopportabili da parte degli agricoltori ritengono come il Consorzio sia "strumento indispensabile per il futuro dell'agricoltura chietina".