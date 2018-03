MUFFA E RUGGINE, SIGILLI A FRIGORIFERI DA SUPERMERCATO

PESCARA. Blitz dei Carabinieri del Nas di Pescara in un grande supermercato di Montesilvano (Pescara), in seguito a diverse segnalazioni dei clienti circa la presenza di ruggine e muffa nei frigoriferi. Gli ispettori, nel corso del controllo, hanno effettivamente riscontrato che in tutti i dispositivi presenti nell'attività - una decina - c'erano fioriture di muffa e vistosi punti di ruggine. Dopo l'intervento della Asl, i frigoriferi, usati per la conservazione di prodotti freschi come formaggi e yogurt, sono stati tutti svuotati ed inibiti all'utilizzo. I gestori dovranno eseguire delle opere straordinarie di manutenzione, per il ripristino delle condizioni idonee. Scatteranno le sanzioni per il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo aziendale.