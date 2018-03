AVEZZANO, RADUNO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA PENITENZIARIA ANPPE.

CRONACA. AVEZZANO. Sabato 2 luglio 2016 la città di Avezzano ospiterà il terzo Raduno delle Sezioni Centro-Italia dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria Anppe.

La decisione definitiva è arrivata oggi dopo il sopralluogo da parte dei vertici della presidenza nazionale dell’Anppe.

Arriveranno ad Avezzano sabato 2 luglio i familiari ed i soci delle Sezioni dell’Anppe del Centro Italia e delegazioni provenienti un po’ da tutta Italia. L’Anppe è l’unica Organizzazione, a livello nazionale, rappresentativa del personale del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia e del Corpo di polizia penitenziaria in congedo. Tra le sue finalità statutarie vi sono quelle di tramandare le tradizioni del Corpo; di svolgere e migliorare ogni possibile assistenza sociale, culturale, ricreativa e sportiva; di attuare rapporti di solidarietà; di rinsaldare lo spirito di amicizia tra il personale in quiescenza e quello in servizio; di glorificare i Caduti del Corpo; di contribuire alla prevenzione della criminalità attraverso un’opera d’ordine culturale, politica e sociale.