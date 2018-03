TERAMO, NICOLETTA CERQUITELLI ENTRA IN CONSIGLIO PROVINCIALE

POLITICA. TERAMO. In seguito al recente turno elettorale amministrativo cambia la composizione del consiglio provinciale, in base alla riforma introdotta con il decreto Del Rio infatti la decadenza del consigliere comunale di Roseto Flaviano De Vincentiis porta all’elezione come prima dei non eletti della lista “La Casa dei Comuni” di Nicoletta Cerquitelli, consigliera comunale del gruppo “SEL-Silvi2024”. Dopo l’insediamento e una serie di incontri a livello territoriale e politico (con i rappresentanti istituzionali e i consiglieri comunali di Sel, indipendenti e della sinistra diffusa) verrà convocata una conferenza stampa ad hoc per puntualizzare e approfondire i diversi aspetti politici ed istituzionali.