STALLA IN FIAMME, CAVALLI SALVI

POPOLI. In un pomeriggio di piogge abbondanti che hanno colpito soprattutto la Val Pescara con diversi allagamenti, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche nella zona delle sorgenti del Pescara, nell'alto popolose, per un incendio che ha quasi distrutto una stalla dove si trovavano dei cavalli. Dopo le prime fiamme gli animali sono fortunatamente riusciti a fuggire mentre i vigili del Distaccamento di Alanno (Pescara) hanno provveduto a domare il rogo. In base ai primi accertamenti effettuati, non sarebbe da escludere l'origine dolosa