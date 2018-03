AREA DI RISULTA OGGI PRIMO CONFRONTO PUBBLICO

PESCARA. Oggi, giovedì 16 giugno, alle ore 17,30 presso l’Urban Center (piano terra della Stazione di Pescara Porta Nuova) si terrà il primo incontro sulla riqualificazione dell’Area di Risulta. Un incontro per raccogliere le idee e le proposte dei soggetti "portatori d'interesse", dunque professionisti, categorie produttive, associazioni, ordini professionali e soggetti competenti in materie che riguardano architettura e urbanistica. La condivisione, già possibile a tutti via mail, inviando una proposta per cambiare il destino del più grande vuoto urbano presente nel centro della città tramite il sito http://versopescara2027.comune.pescara.it/, giovedì 23 sarà estesa alla cittadinanza con un incontro pubblico che si terrà sempre alle 17,30 ma presso la Sala Consiliare a Palazzo di Città.



Al termine della fase di ascolto e di scambio di idee, progetti e proposte pervenute verranno sottoposte ad un Comitato di Saggi, indipendente dall'Amministrazione, che saprà sintetizzare e portare all'attenzione ogni suggerimento utile e realizzabile.