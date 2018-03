ROGO IN CASA A VILLA SANT’ANGELO: MORTA ANCHE LA MADRE DEL SINDACO

VILLA SANT’ANGELO. Non ce l'ha fatta Isabella Andreassi, la moglie di Remo Nardis, l'82enne che aveva perso la vita nell'incendio scoppiato il 27 maggio scorso. nella sua abitazione di Villa Sant'Angelo (L'Aquila), uno dei comuni piu' colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009. La donna, 77 anni, era ricoverata al Centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma per le ustioni di secondo e terzo grado riportate. La tragedia era avvenuta nella veranda dalla loro abitazione nella frazione di Tussillo, dove stavano cucinando. I due erano i genitori del sindaco, Domenico Nardis, anch'esso costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso per le ustioni riportate nel tentativo di salvarli dalle fiamme, e gli zii del predecessore, Pierluigi Biondi.