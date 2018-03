AL VIA IL RIPASCIMENTO MORBIDO A PINETO NORD

PINETO. Sono iniziate le operazioni di ripascimento morbido sul litorale nord di Pineto. Da ieri è infatti entrata in azione una chiatta che poserà circa cinquemila metri cubi di sabbia, per un valore di circa 80 mila euro finanziati dalla Regione. Le operazioni andranno avanti per qualche giorno.

«Voglio ringraziare la Regione Abruzzo per esserci venuta incontro ad affrontare l’emergenza erosione, in particolare l’assessore Donato Di Matteo, e i tecnici del nostro Comune per essersi fatti in quattro nel portare a termine le procedure burocratiche, visto che il finanziamento è arrivato meno di mese fa – ha commentato il vicesindaco Cleto Pallini – Ovviamente questo intervento, pur se corposo, non va a risolvere il problema dell’erosione sulla spiaggia di Villa Ardente. È per questo che pressoché ogni settimana ci sentiamo con la Regione per sollecitare il progetto delle barriere rigide su quel tratto di litorale, sul quale l’erosione sta continuando a battere forte».