SCAPPANO DA STRUTTURA MINORILE, RITROVATI A PINETO

GIULIANOVA. Nella mattinata di ieri i carabinieri della Stazione di Pineto, durante i servizi di vigilanza e controllo del territorio hanno rintracciato due ragazzine minorenni svizzere di 15 e 17 anni, che dopo essere scappate da una struttura minorile di Friburgo, cittadina svizzera, attraversando in treno quasi tutta la penisola, sono giunte in Abruzzo memori di una piacevole vacanza trascorsa con i rispettivi genitori. A Pineto hanno fatto tappa presso una struttura alberghiera la cui titolare insospettitasi nel vedere le due ragazzine da sole ha chiamato i carabinieri. I militari, esperite le verifiche di rito, hanno quindi accertato la fuga delle giovani che sono state poi accompagnate in caserma. I genitori, avvisati dal comandante della Stazione carabinieri, sono immediatamente partiti dalla Svizzera e giunti a Pineto in serata hanno "riabbracciato" le loro figlie.