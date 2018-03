RAPINA CON PISTOLA IN TABACCHERIA DI PESCARA

PESCARA. Rapina in una tabaccheria di via del Santuario, a Pescara: in azione, attorno alle 13, un giovane con il volto coperto da un casco ed armato di pistola, che è riuscito a impossessarsi di circa 400 euro, per poi darsi alla fuga a bordo di uno scooter. Nell'attività c'era solo la titolare. Non è chiaro, al momento, se l'arma fosse vera o finta. Sul posto la Polizia, con squadre Volante e Mobile, che si stanno occupando delle indagini e delle ricerche.