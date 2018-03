ACQUA SANTA CROCE: LA MIGLIORE NEL TEST ALTROCONSUMO 2016

ABRUZZO. IL TEST. L’associazione italiana Altroconsumo, completati i test sulle acque naturali, ha valutato Acqua Santa Croce come migliore del test. La leggibilità dell’etichetta e di tutte le informazioni necessarie, l’assenza di metalli e disinfettanti ed il costo contenuto hanno reso l’acqua la migliore del test.

Infatti, le acque minerali naturali sono state sottoposte all’analisi dell’etichetta, del contenuto di sali, metalli, disinfettanti e della bottiglia. Per quest’ultimo punto è stato preso in considerazione, oltre alla maneggevolezza, l’utilizzo di PET di recupero o di materiali rinnovabili, come ad esempio le bioplastiche.