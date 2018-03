50 ANNI DI WWF. FULCO PRATESI A PESCARA

PESCARA. Sabato 11 giugno alle ore 11, presso la sala della Figlia di Iorio del Palazzo della Provincia in piazza Italia a Pescara, Fulco Pratesi ripercorrerà la storia del WWF Italia in questo primo mezzo secolo di storia dell’ambientalismo italiano attraverso una conversazione con Luciano Di Tizio, giornalista e delegato del WWF Italia in Abruzzo.

Insieme a Pratesi ci saranno anche Antonio Canu, Presidente del WWF Oasi, Dante Caserta, vicepresidente del WWF Italia, e Antonio Di Marco, Presidente della Provincia di Pescara che ospita l’iniziativa, e tanti soci e simpatizzanti dell’Associazione del Panda.

La storia del WWF in Italia iniziò nel 1966 quando proprio Fulco Pratesi e pochi altri “visionari” decisero di dare vita all’Associazione italiana del WWF, il Fondo mondiale per la tutela della Natura nato solo 5 anni prima, nel 1961, con sede in Svizzera.