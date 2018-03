SCONTRO AUTO-MOTO: DUE FERITI A COLLECORVINO

COLLECORVINO. Due persone - un 63enne e una 55enne residenti a Penne (Pescara) - sono finite in ospedale per le lesioni riportate in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Collecorvino, sulla strada provinciale 151, al confine con il capoluogo vestino. Secondo le prime informazioni i due viaggiavano a bordo di una moto che si è scontrata con un'automobile. Soccorsi dal 118, sono stati trasportati in ospedale: l'uomo è stato ricoverato con prognosi di 50 giorni, mentre la donna, sottoposta ad accertamenti, è stata giudicata guaribile in un mese. Dei rilievi si sono occupati i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano.