SCONTRO MOTO-BICI A MONTESILVANO: 75ENNE IN OSPEDALE

MONTESILVANO. Una donna di 75 anni è ricoverata all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito a un incidente avvenuto in tarda mattinata a Montesilvano, all'incrocio tra viale Abruzzo e la cosiddetta 'strada parco'. Secondo le prime informazioni, la donna era in sella alla sua bicicletta sulla 'strada parco' quando, all'incrocio, sarebbe stata travolta dalla moto. Subito soccorsa dal 118 è stata trasportata in ospedale. La signora è ricoverata nel reparto di Neurochirurgia, con una prognosi di 30 giorni. Dei rilievi si è occupata la Polizia locale.