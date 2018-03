LAVORI SULLA TANGENZIALE PESCARA- MONTESILVANO

MONTESILVANO. Anas comunica che, per consentire i lavori di ripristino della pavimentazione stradale, saranno necessarie alcune limitazioni provvisorie al transito sulla strada statale 714dir che collega lo svincolo di Montesilvano Sud, lungo la tangenziale di Pescara, con la viabilità comunale in località Santa Teresa.

In particolare, sarà chiusa la rampa di ingresso per i veicoli provenienti dalla viabilità locale e diretti sulla tangenziale; successivamente sarà chiusa la rampa di uscita dello svincolo Montesilvano Sud per i veicoli in transito sulla tangenziale e diretti sulla viabilità locale.

Il completamento degli interventi è previsto entro domenica 12 giugno.