CADE DALLA SCALA MENTRE POTA UN ALBERO: 63ENNE IN OSPEDALE

CIVITAQUANA. Un uomo di 63 anni è ricoverato all'ospedale di Chieti per le lesioni riportate in seguito ad una caduta accidentale che si è verificata ieri in tarda mattinata nelle campagne di Civitaquana, in un terreno di sua proprietà. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava potando un albero quando sarebbe caduto dalla scala, finendo a terra dopo un volo di circa quattro metri.

E' stato soccorso dal personale del 118, intervenuto anche con l'elicottero, che lo ha trasportato a Chieti non potendo atterrare a Pescara a causa delle condizioni meteorologiche. Sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, l'uomo è stato ricoverato; le sue condizioni non sono gravi.