INFO BOX PIAZZA SALOTTO, PARTE IL BANDO PER INFORMARE I TURISTI

CRONACA. PESCARA. Da oggi sarà disponibile sull’Albo Pretorio del Comune il bando per l’attivazione del box di informazioni turistiche in piazza della Rinascita. Il servizio verrà riattivato in occasione della stagione estiva dal 1° luglio al 31 agosto all’interno dell’Urban Box.

«La struttura per le sue caratteristiche e la sua collocazione al centro della città è facilmente accessibile da parte dei residenti e dei turisti, risulta ad oggi la struttura meglio indicata ad accogliere un servizio di informazione sulle diverse attrattive di Pescara e del territorio circostante – spiega l’assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi – Entrando nel vivo della stagione estiva, è necessario attivare tale canale di dialogo diretto con chi sceglierà Pescara per trascorrere dei giorni di vacanza o visitarla durante la presenza in Abruzzo».

Il servizio sarà operativo per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto, tramite l'attivazione di un'indagine di mercato per accertare la sussistenza di interesse da parte di operatori specializzati. Il servizio dovrà garantire informazioni sui servizi turistici disponibili, sistema di mobilità prevalentemente in ambito cittadino, provinciale, regionale; possibilità ricettive e di ospitalità (alberghi, ristoranti, locali etc..); circuiti enogastronomici; attrattive locali; iniziative turistiche, culturali, sportive e di tempo libero; distribuzione di materiale informativo e promozionale. In pratica dovrà raccontare la città e la terra, insieme ai prodotti tipici, artigianali e agli eventi che animano Pescara e l’Abruzzo d’estate.

«Chiediamo anche di promuovere l’organizzazione di escursioni divulgative guidate nel centro cittadino dì Pescara, con visite alle varie strutture museali; nonché l’organizzazione, all'interno dell'Urban Box, di una serie di eventi culturali che arricchiscano ancora di più la conoscenza del territorio quali ad esempio la presentazione di libri sull'Abruzzo o la presentazione di prodotti artigianali».