LANCIANO STADIO BIONDI: OK DALLA COMMISSIONE A 5544 SPETTATORI

LANCIANO. Questa mattina la Commissione Pubblici Spettacoli di Chieti, riunita a Lanciano, ha espresso parere favorevole per la nuova agibilità dello Stadio Comunale Guido Biondi, che come noto è stato oggetto di un intervento di riqualificazione del Settore Distinti finanziato dalla Regione Abruzzo per 300 mila euro.

Lo Stadio Comunale ha una nuova capienza di 5.544 spettatori: con l'intervento del nuovo Settore Distinti la struttura è stata definitivamente messa a norma per essere idonea ad ospitare gare organizzate dalla Lega di Serie B.

Per effetto dei lavori di adeguamento, il nuovo Settore Distinti sarà regolarmente aperto al pubblico per la partita di andata dei Play-Out di Serie B “Virtus Lanciano – Salernitana” in programma sabato 4 giugno alle ore 20.30.