FUGGE PER AMORE, CASERTANO RITROVATO IN ABRUZZO

CASERTA. In fuga per amore da una casa famiglia di Succivo, nel Casertano, è stata ritrovata dai carabinieri a San Salvo Marina (Chieti), località turistica della riviera Adriatica. Protagonista una sedicenne, trovata in compagnia del fidanzato, maggiorenne di Giugliano in Campania, con cui aveva fittato una casa. Della vicenda si era occupato nei giorni scorsi anche il programma "Chi l'ha visto", sulla base della segnalazione di un genitore. La minorenne era scomparsa l' 8 aprile scorso. A ritrovarla sono stati i carabinieri di Vasto allertati dalle informazioni dei colleghi di Marcianise. Dopo il ritrovamento, la ragazza è stata affidata ad una comunità della provincia di Chieti.