TAMPONAMENTO SU A14: UN FERITO IN OSPEDALE

PESCARA. Un tamponamento si e' verificato nel primo pomeriggio sulla A14, nel territorio di Silvi (Teramo), in direzione nord, creando due chilometri di coda. Verso le 15.15 un furgone Doblo' ha tamponato un camion sotto la galleria Pianacce. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza del 118 di Montesilvano e la polizia stradale, per i rilievi. Il conducente del Doblo', un 32enne di Osimo, e' stato condotto in ospedale, a Pescara per accertamenti. Per soccorrerlo si e' sollevato anche l'elicottero del 118 che pero' non e' riuscito ad atterrare.