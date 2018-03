MINACCIA CARABINIERI, ARRESTATA MOLDAVA

CHIETI. Una cittadina moldava di 32 anni e' stata arrestata la notte scorsa dai carabinieri a Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) per i reati di minaccia, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. La donna, rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto in localita' Santa Lucia, in evidente stato di ebbrezza, si era opposta al sequestro del suo veicolo da parte dei militari, strappando i verbali redatti e proferendo frasi minacciose nei loro confronti. La donna e' stata posta agli arresti domiciliari. Il suo arresto e' avvenuto nell'ambito dei controlli straordinari del territorio svolti, nel fine settimana, dai carabinieri del Comando provinciale di Chieti. Complessivamente sono state 220 le persone identificate e 135 i veicoli controllati. Numerosi i locali pubblici oggetto di verifiche dove sono state rilevate e contestate violazioni amministrative per un importo pari a 15mila euro circa. Eseguite anche 4 perquisizioni personali.